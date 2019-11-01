31 октября в 16.45 автомобиль «Форд Мондео» ехал по ул. Интернациональной в Добруше. Сотрудники ГАИ заметили, что машина подозрительно виляет во время движения. Они подали сообщение об остановке, включив сигнализацию, сообщает интернет-издание «Сильные новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

Водитель не обращал внимания на требования ГАИ. Милиции пришлось блокировать автомобиль. Правоохранители потребовали мужчину выйти из авто, но он продолжал движение. Сотрудники ГАИ использовали табельное оружие, чтобы остановить машину. Выстрелив, они повредили колесо.

После остановки водитель отказался выйти и заблокировал двери. Инспекторам пришлось разбить стекло, чтобы его задержать.

На место случившегося приехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что возмутителем спокойствия стал 57-летний мужчина. Причиной неадекватного поступка стала надежда не нести ответственность за вождение в нетрезвом виде. Результат освидетельствования показал 1,6 промилле спирта.