Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика.
Как сообщает Следственный комитет, днём 1 ноября 11-летний мальчик в агрогородке Русино Барановичского района вместе с друзьями играл в футбол на стадионе.
Во время игры он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили его.
Проведённые прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия положительного результата не дали и школьник скончался.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.