Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика.



Как сообщает Следственный комитет, днём 1 ноября 11-летний мальчик в агрогородке Русино Барановичского района вместе с друзьями играл в футбол на стадионе.

Во время игры он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела ворота упали и придавили его.

Проведённые прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия положительного результата не дали и школьник скончался.

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.