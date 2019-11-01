Сегодня, 1 ноября, в 19.10 на канале «Беларусь 3» должен выступить кандидат в депутаты по Старовиленскому избирательному округу Минска, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии, подполковник запаса, старший опер уголовного розыска по особо важным делам Николай Козлов.

Но пустят ли в эфир острокритическую речь кандидата?

В эту предвыборную кампанию подобные инциденты уже были – выступления однопартийцев Козлова, кандидатов в депутаты от ОГП Владимира Непомнящих и Ирины Давидович были сняты с телеэфира. Политики в своих выступлениях критиковали власть, говорили об импичменте президента. Официально причину недопуска в эфир их выступлений объяснили так: Непомнящих и Давидович нарушили статьи Избирательного кодекса, которые не позволяют в программных выступлениях кандидатов и во время агитационной кампании пропаганды войны, призывов к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики Беларусь, оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь. Более того, избирательная комиссия попросила Ирину Давидович убрать из интернета запись предвыборного выступления, которое она после отказа в эфире записала дома и выставила на своей страничке в соцсетях.

Запись выступления Николая Козлова на телеканале «Беларусь 3» прошла еще в понедельник 28 октября. Предварительно с Николаем побеседовала юрист Белтелерадиокомпании, объяснив, что недопустимо в речи. Выступление записали в обычном режиме: первый раз – пробный, второй – «чистовой».

– После записи я подошел к юристу, спросил, услышала ли она в моем выступлении призывы к насильственному изменению конституционного строя, оскорбления или клевету в адрес чиновников и тех лиц, которых я упоминал, – рассказывает Николай Козлов – Она не хотела отвечать на мой вопрос, но потом все же выдавила из себя, что не услышала. И тогда я громко на всю студию объявил: «Законодательство я не нарушил и надеюсь, что моя речь увидит свет».

К слову, мне непонятно, почему выступления кандидатов в депутаты Белтелерадиокомпания не выкладывает на своем сайте в интернете. Пытался это выяснить. Ведь что такое 5 минут эфира в течение всей предвыборной кампании?! Кто-то не услышал выступления, кто-то не успел к этому времени домой, кто-то элементарно не знал, когда оно будет транслироваться, кто-то вообще не смотрит телевизор. Но при этом избиратели хотят услышать предвыборные речи кандидатов своего округа! На улице XXI век: неужели Белтелерадиокомпания не может выставлять эти выступления после эфира в интернет?! Вразумительного ответа я не получил…

О чем же говорил Николай Козлов в своем выступлении?

О том, что ушел из милиции в знак протеста – когда не возбудили уголовное дело в отношении членов избирательной комиссии, которых он застал за вбрасыванием бюллетеней во время парламентской кампании 2008 года. «Кража голосов – это одно из самых циничных и подлых преступлений, это не банальное хищение имущества, а кража будущего наших детей, БУДУЩЕГО всей страны», – говорил Козлов.

В своей предвыборной речи лидер ОГП объяснял, что «выборы – это и есть механизм МИРНОЙ смены власти, когда граждане выбирают своих представителей, а не чиновники обманом назначают удобных, бессловесных депутатов – как это делается сейчас. Выборы – это определение нового курса страны, это новые – более молодые, образованные и профессиональные – люди в руководстве государства. Все это и есть смена власти, в которой так нуждается Беларусь».

Было много критики. Например, Козлов говорил о том, что, по его мнению как юриста, бывшего опера, «Табакерки» Алексина или снос домов простых людей и бесконечные уплотнения в интересах хоккеиста Павла Белого и его фирмы «Тапас», роскошные поселки для чиновников» не что иное, как результат своеобразных коррупционных схем. Или вот пример: «Государство активно берет кредиты у Евросоюза на очистку питьевой воды – и в то же самое время уничтожает артезианские скважины, высвобождая охранные зоны для строительства коттеджей чиновников…»

Прозвучали в предвыборной речи также предложения и задачи, которые, по мнению Николая Козлова, может решить только народный кандидат, а для этого надо объединиться и «заставить режим в следующем году на президентских выборах включить в комиссии наших представителей и заставить честно посчитать голоса».

Выступление лидера ОГП на канале «Беларусь 3» (трансляция по Минску) запланировано на сегодня на 19.10.

***

Газета «Народная Воля» № 86 (4441) за 1 ноября