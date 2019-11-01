Президент США Дональд Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию в городе Палм-Бич, штат Флорида, пишет The New York Times.

Формально постоянным местом жительства политика, родившегося и выросшего в Нью-Йорке, отныне является имение Мар-а-Лаго Клаб (Mar-a-Lago Club), принадлежащее семье Трампов. По данным издания, президент подал документы о перерегистрации (так называемую декларацию о месте жительства) в окружной суд Палм-Бич. Супруга Трампа Мелания последовала его примеру.

Спустя несколько часов после публикации в The New York Times Трамп подтвердил смену прописки в своем Twitter-аккаунте. «Надеюсь, что последующие пять лет, пока мы будем делать Америку великой, я проведу в Белом доме — месте, которое я занял и люблю, — написал политик. — Но постоянным местом жительства для меня и моей семьи станет Палм-Бич, Флорида. Я боготворю и всегда буду боготворить Нью-Йорк и его жителей, но, к сожалению, местные власти — как города, так и штата — очень плохо ко мне относились, несмотря на то, что я ежегодно выплачивал в казну многомиллионные налоги. Мало к кому относились столь же неприязненно. Мне было очень сложно принять это решение (о смене места жительства — прим. «Ленты.ру»), но в конечном итоге так будет лучше для всех. Как президент я всегда буду готов помочь Нью-Йорку и его прекрасным жителям. В моем сердце этот город всегда будет занимать особое место».

Дональд Трамп и подконтрольная ему The Trump Organization владеют множеством объектов недвижимости в разных штатах США, в том числе в Нью-Йорке, и по всему миру. До переезда в Белый дом, будучи бизнесменом, Трамп, его супруга и их общий сын постоянно проживали в трехуровневом пентхаусе в здании Trump Tower на Манхэттене.