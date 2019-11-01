Санкции Вашингтона распространены на строительный сектор Ирана. Кроме того, под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов.

США ввели новые санкции в отношении Ирана. Их действие распространилось на строительный сектор Исламской Республики. Кроме того, под запрет подпали поставки Тегерану ряда материалов. Соответствующий документ подписал госсекретарь США Майкл Помпео, сообщила в четверг, 31 октября, пресс-секретарь американского госдепартамента Морган Ортагус.

Вашингтон будет препятствовать Ирану в приобретении «стратегических материалов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), строительного сектора и программ по распространению» ядерного оружия, говорится в документе.

Данные меры позволят Соединенным Штатам сохранить контроль за ситуацией в гражданской атомной энергетике Ирана, не даст Тегерану сократить «время прорыва» для получения ядерного оружия, а также помешает режиму перепрофилировать свои объекты в интересах ядерного распространения, подчеркнули в Госдепе.

Санкции коснутся продажи и предоставления Ирану металлов, угля и промышленного оборудования. Кроме того, запрет распространится на материалы, которые могут использоваться для военного назначения. Наконец, запрещены поставки Тегерану стальных труб, определенных видов стали и металлов, входящих в состав припоя.

Таким образом под действие ограничительных мер могут попасть даже европейские фирмы, которые снабжают указанными товарами клиентов в гражданском секторе Ирана.

Продлено действие санкционных исключений

На этом фоне Помпео на 90 дней пролонгировал срок действия санкционных исключений, которые позволяют иностранным компаниям сотрудничать с Тегераном в рамках его атомной программы. Формально Исламская Республика тем самым лишается повода возобновить свою программу по созданию ядерного оружия.

В середине октября прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против турецкого государственного Halkbank за нарушение санкций в отношении Ирана. По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод иранских средств на сумму в 20 млрд долларов.

Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии.