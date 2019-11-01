В Полоцком районе при проверке одного из КУСП сотрудники ОБЭП выявили, что на ферму с летнего пастбища вернулись не все коровы. При этом о пропаже животного персонал комплекса не сообщал.

Как оказалось в одну из ночей, когда стадо находилось на пастбище, животновод с помощью подельника украл понравившуюся корову. Животное увели с места выпаса и зарезали. Позже мясо продали коммерческому заготовителю. Ущерб, нанесенный сельскохозяйственному предприятию, составил 1682 рубля.

Когда стадо вернулось на ферму, несмотря на попытки скрыть преступление, оперативники выявили недостачу. В отношении сельчан возбудили уголовное дело по части 2 статьи 211 УК — присвоение либо растрата, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.