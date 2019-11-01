Важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования – это вопрос, связанный с независимостью центрального банка, подчеркнул зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

«По нашим оценкам, по мере стабилизации инфляции, по мере более четкого акцентирования внимания монетарных властей на достижении низкой инфляции, повышении роли коммуникаций с общественностью, повышения понимания определения, что мы перешли к плавающему обменному курсу, формируются соответствующие условия для того, чтобы канал воздействия обменного курса на инфляцию снижался. И это создает необходимые предпосылки для дальнейшего перехода на инфляционное таргетирование», – отметил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц в ходе «Кастрычніцкага эканамічнага форума».

Калечиц также обратил внимание на несколько факторов, которые сдерживают переход к таргетированию инфляции.

«Важный вызов для нас – это сохраняющаяся высокая валютизация балансов банков и собственно активов и пассивов наших агентов экономических отношений. Все это серьезно влияет на процентный канал, ограничивая возможность воздействия на инфляцию через инструменты монетарной политики», – сказал он.

Он подчеркнул, что регулятор видит перед собой комплексную задачу, состоящую в повышении доверия к белорусскому рублю, склонности хранить сбережения в национальной валюте.

По его словам, имеется целый комплекс мероприятий, который пытается реализовать Нацбанк, направленный на то, чтобы нивелировать то ограничивающее воздействие со стороны данных факторов на возможное эффективное внедрение инфляционного таргетирования.

Калечиц подчеркнул, что в данном вопросе очень важна коммуникация с общественностью.

«Нацбанк старается в плане коммуникаций делать много, мы стараемся объяснять, как мы видим развитие экономической ситуации и давать свои оценки. Понятно, что возможностей делать это больше и больше будет у нас после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство», – отметил заместитель председателя правления Нацбанка.

«Вопрос, связанный с независимостью центрального банка, – это важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования, – добавил он. – Сейчас мы подготовили соответствующие изменения в законодательство, в Банковский кодекс, которые позволили бы нам более эффективно подходить к вопросу внедрения инфляционного таргетирования».