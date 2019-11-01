Национальный банк готовит новую редакцию закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом заявил зампред правления регулятора Сергей Калечиц во время международного форума высокого уровня, посвященного вопросам повышения доверия к национальным валютам. Его доклад опубликован на сайте Нацбанка.

Проект закона предусматривает отмену разрешений для физлиц на проведение валютных операций, связанных с движением капитала. В этом году белорусы получили право открывать счета за границей и получать на них денежные средства без специальных разрешений Нацбанка, но при этом сохраняются ограничения на операции, связанные с движением капитала: покупку недвижимости, инвестирование в акции, открытие депозитов.

Регулятор также намерен отменить разрешительные процедуры на открытие зарубежных счетов для юрлиц-резидентов страны.