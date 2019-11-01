Канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в эти дни в Индии с официальным визитом, вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя, сообщает в пятницу, 1 ноября, РИА Новости.

Сегодня немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом. Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.

Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.

«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», — пояснил журналистам представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность.

«К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем», — добавил дипломат.

Другим любопытным обстоятельством стало то, что ни Меркель, ни Моди предпочли не надевать защитные маски во время торжественных мероприятий, проходивших под открытым небом на территории Президентского дворца. Это небезопасно, ведь именно сейчас концентрация вредных веществ в атмосфере Нью-Дели в 19 раз превышает допустимые нормы, установленные ВОЗ.

Ожидается, что в рамках визита Меркель обсудит с Моди широкий круг вопросов, в том числе касающихся торгово-экономических отношений, инвестиций, безопасности, а также ситуацию в регионе. Итогом встреч должно стать подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах, таких как сельское хозяйство и социальное обеспечение.