Малый и средний бизнес в цифрах: показывают оптимизм, берут кредиты, ощущают конкуренцию

Белорусские бизнесмены — если говорить о представителях малого и среднего бизнеса — уже не ощущают себя изгоями в собственной стране. Конечно, они еще не герои и не образцы для подражания. Но по крайней мере прежнего негатива от государства в их адрес уже нет.

В преддверии «Кастрычніцкага эканамічнага форума» Исследовательский центр ИПМ опубликовал аналитический обзор «Исследование состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2019 году. Результаты опроса».

Первая же информация — о том, кто чем занимается, или, точнее, в каких отраслях белорусский МСП еще «дышит».

Не менее красноречиво распределение малого и среднего бизнеса по регионам Беларуси.

А вот те же данные немного более подробно. Исследование охватило только малые и средние предприятия, из них 74,9% с численностью от 15 до 50 человек, 11,3% — от 51 до 100 человек и 13,8% — от 101 до 250 человек. До 1996 года было основано 18,3% предприятий, с 1997-го по 2004-й — 23,4%, с 2005-го по 2009-й — 19,6% и с 2010-го по 2018-й — 37,7%.

Опрошенные бизнесмены считают, что дела у них идут совсем неплохо. Текущее финансовое положение своих предприятий в целом они оценивают или позитивно, или нейтрально (и не хорошо, и не плохо). В сумме 46,1% бизнесменов считает свое экономическое положение хорошим и только 10,7% — плохим.

Признаться, для меня это довольно неожиданный результат. Учитывая древнюю белорусскую традицию плакаться, рассказывать, как все плохо, одновременно в уме подсчитывая вполне неплохие прибыли. Неужели мы становимся свидетелями новой традиции, которая ближе к американской: всячески выпячивать и превозносить достижения?

Не знаю. С одной стороны, приятно почувствовать себя более успешными, увидеть блеск признания в глазах других людей. С другой — многочисленных проверяющих и контролирующих в погонах и без никто еще не отменял. Но сама тенденция радует.

Совсем необычно, если сравнивать с ситуацией еще даже трехлетней давности, то, что теперь мелкие и средней руки бизнесмены видят в действиях белорусских властей все больше позитива. Но прежде всего все-таки не в действиях властей, а в изменении рыночной конъюнктуры — многие указывают на растущий внутренний спрос. Как следствие — рост объемов производства товаров и услуг на предприятиях опрошенных бизнесменов.

И вот что еще важно отметить: распределение ответов на данный вопрос соответствует прошлогоднему, то есть налицо уже определенная стабильность темпов роста. Оценки изменения финансовых показателей деятельности МСП за прошедший год также не поменялись. Как следствие роста продаж у многих частных бизнесов растет, с одной стороны, дебиторская задолженность, а с другой — прибыль.

Однако если оценивать настроения в бизнес-среде, то пока радикального перелома в лучшую сторону не произошло. Сейчас это, скорее, «сдержанный оптимизм». 40,2% малых и средних бизнесменов готовятся расширять свой бизнес, а вот сокращать — только 2,5%. И это даже несмотря на то, что за минувший год экономическое положение ухудшилось у пятой части предприятий.

Тем не менее большинство пока довольно тем, что имеет, и не планирует рисковать и расширяться: 57,4% бизнесменов сконцентрировано на сохранении достигнутого уровня. Тем более что оборотная сторона экономического роста — усиление конкуренции: этот фактор отметило 66% бизнесменов, причем 31,9% — что конкуренция усиливается быстро.

Другой важный показатель — работа на экспорт. Доля малых и средних предприятий, экспортирующих свою продукцию, уже составляет 40%, при этом более чем у трети из них доля экспорта превышает 50%.

Еще один очень интересный и одновременно противоречивый показатель — отношение к кредитам. Представители малого и среднего бизнеса в Беларуси стараются расти не за счет заемных средств, а за счет собственных инвестиций.

С одной стороны, это говорит о том, что деньги для инвестиций в себя у наших бизнесменов есть. С другой — о том, что банки все еще не могут предложить большинству предпринимателей достойный кредитный продукт — именно на стратегическое развитие бизнеса, а не на «затыкание дыр».

С последним как все более или менее: в прошедшем году за кредитом обращалось 49,1% респондентов, 44,9% получило кредит — это намного больше, чем в предыдущие годы. Что, в свою очередь, говорит о повышении доступности кредитования. Высокие ставки как преграду для получения кредита упоминали лишь немногие респонденты.

Но вернемся к вопросу взаимоотношений государства и бизнеса как к самому болезненному, по крайней мере за последние 25 лет. Участники опроса ИПМ второй год подряд констатируют пусть не слишком выраженное, но улучшение бизнес-климата в Беларуси. По мнению большинства бизнесменов, по сравнению с предыдущим годом условия ведения предпринимательской деятельности не изменились. Ухудшение отметило 30,2% респондентов, улучшение — 15,5%.

К самым серьезным внешним барьерам для развития бизнеса опрошенные МСП отнесли:

— высокие ставки налогов — 50%;

— обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) — 50,9%;

— неравные условия деятельности по сравнению с государственными предприятиями — 44,3%;

— часто меняющееся законодательство (в том числе налоговое) — 43,5%;

— высокие процентные ставки — 40,6%.

Наименее существенными препятствиями для развития оказались:

высокая преступность — 1,8%;

регулирование занятости (процедуры увольнения и найма) — 6%;

плохое состояние здоровья населения — 6,3%;

валютное регулирование — 6,8%;

неразвитость фондового рынка — 7,2%.

При этом 72,6% респондентов считает существующие барьеры преодолимыми.

Примечательно здесь и вот что. Предприниматели, как оказалось, в целом позитивно оценивают «либерализационные» действия правительства, но затрудняются назвать какое-то одно «прорывное» действие власти. Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата сами бизнесмены отметили разве что действия по ликвидации излишних административных барьеров (21,9% респондентов ответило, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес). На втором месте (21,4% положительных оценок) — придание контрольной деятельности предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических мер в борьбе с экономической преступностью.

Наименее эффективными бизнесмены считают создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности. Сюда же (то есть к провалам государства) они отнесли повышение защиты прав собственности и пользования имуществом.

Также белорусские предприниматели отдают должное декрету № 7 «О развитии предпринимательства». Однако самое интересное то, что более 30% представителей отечественного бизнеса вообще не знает о существовании каких-то документов, которые должны были облегчить им жизнь и работу. И это тоже примечательно: не только интеллигенция или там, скажем, «рядовые избиратели», но и предприниматели в Беларуси все больше уходят во внутреннюю эмиграцию — перестают интересоваться происходящим в стране или как минимум действиями власти. Просто не отождествляют себя с «этим государством».

Зато большинство отлично видит неравенство своего положения в сравнении с госпредприятиями. В наибольшей степени малые и средние фирмы ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором в следующих сферах деятельности: отношение контролирующих органов (на это указало 43,8% опрошенных), условия получения разрешений и лицензий (33,8% МСП), государственные закупки — (33% МСП).