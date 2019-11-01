Эксперт: Авторитаризм мешает реформам и тормозит экономический рост

О состоянии мировой экономики, зависимости экономического роста от системы управления и отношении к трудовым мигрантам, рассказали зарубежные эксперты.

Как рынок может помочь демократии

Марек Домбровски, профессор, старший научный сотрудник CASE:

— Популистские политические режимы, которые не являются дружественными рынку, приводят к экономическим катастрофам.

Если на рейтинги политических свобод наложить индекс экономической свободы, можно заметить определенную корреляцию между странами: бóльшая степень экономических свобод связана с политическими свободами и наоборот. Это правило не работает только для некоторых государств, например, для Сингапура или Гонконга.

Возникает вопрос, каким образом эти свободы взаимосвязаны и как рынок может помочь демократии?

Например, спрос на верховенство права напрямую вытекает из рыночных отношений. Рынок также помогает развитию институтов гражданского общества, расширяет прослойку среднего класса и выстраивает культуру сотрудничества. Он способствует экономическому развитию, которое в свою очередь создает потребность для политических свобод и демократии.

Демократия же выстраивает систему противовесов, повышает прозрачность правительственных действий, сдерживает возможности использования государственных ресурсов для выгод отдельной группы лиц. Гражданские свободы являются основой экономических свобод, а демократическая легитимность помогает принимать непопулярные, но необходимые решения.

Опыт посткоммунистических стран показывает, что авторитаризм не способствует созданию рыночных отношений. Если в 2000-х годах росло число стран, которые считались свободными либо частично свободными, то в 2010-х эта ситуация переломилась, что особенно заметно в постсоветских странах. Есть список стран, где явно виден переход от рыночных отношений к авторитарному развитию. Это Беларусь после 1996 года, Россия после 2003-го, Турция в 2010-х, Украина в период с 2010 по 2014 годы, Венгрия после 2010-го и Польша после 2015-го.

Такое движение отрицательно повлияло на курс и динамику экономических реформ. Авторитарный стиль управления приводит к большим перекосам в экономике, снижению конкурентоспособности, более низкой конкуренции и большему уровню коррупции.

Цифровые технологии не мешают торговле, а облегчают ее

Роберт Купман, главный экономист Всемирной торговой организации:

— Цифровые и информационные технологии занимают все больше места в международной торговле. Вопреки стереотипам, цифровая торговля не подавляет традиционную торговлю − исследования подтверждают, что они дополняют друг друга. Повышение уровня электронной торговли приводит к росту торговли товарами и услугами, просто в некоторых странах и на некоторых рынках это могут быть другие товары и услуги.

Развитие технологий дает белорусам возможность более широко предоставлять свои услуги зарубежным странам. Благодаря этому будет расти конкуренция на внутреннем рынке. А конкуренция таких услуг станет решающим компонентом роста экономики услуг как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

Властям стоит присоединяться к изменениям и поддерживать их, чтобы работники и бизнес получили от происходящей трансформации как можно больше преимуществ.

Борьба за хороших специалистов будет усиливаться

Айан Бегг, профессор, научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук

— Ключевым социально-экономическим и политическим фактором является трудовая мобильность. И на глобальном уровне ведется борьба за передовые кадры. Квалифицированные специалисты уезжают в более развитые и богатые страны, а более бедные сталкиваются с утечкой мозгов. Это касается и Беларуси. Например, Индия готовит примерно полмиллиона инженеров-разработчиков в сфере IT каждый год. И даже такое количество востребовано по всему миру, потому что они обладают высоким уровнем знаний и навыков.

В то время как многие страны привлекают высококвалифицированные кадры, они останавливают на границах экономических мигрантов, не имеющих востребованной в стране профессии. Хотя экономический анализ признает приток мигрантов как положительное явление, потому что они заполняют незанятые на рынке труда ниши.

Новая экономика ведет к изменениям на рынке труда, к которым важно быть готовыми и государственным институтам, и компаниям, и работникам. Перед государствами стоит такая задача, как инвестиции в человеческий капитал и в обучение на протяжение всей жизни. Это критически важно, чтобы люди, чьи навыки более уязвимы к технологическим изменениям, умели приспосабливаться, быстро перестраиваться и переучиваться, чтобы, когда их профессия исчезнет, найти достойную работу.