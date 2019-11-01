Более 9 тыс. белорусов, как сообщают СМИ, высказались за выходные 31 декабря и 2 января.

Граждане страны создали петицию с предложением к правительству Беларуси сделать навсегда 31 декабря и 2 января выходными днями без переносов.

Под петицией на данный момент стоит 9240 подписей. Есть еще 34 дня, чтобы поддержать инициативу. Затем ее направят в Совет Министров.

В 2020 году, согласно текущему графику переноса рабочих дней, в январе белорусов ожидают 2 рабочие субботы: 4 января за 2 января, а также 11 января за 6 января.

Также установлено, что еще одна рабочая суббота будет 4 апреля, это перенос за 27 апреля.