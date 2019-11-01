Белоруска Арина Соболенко в паре с бельгийкой Элис Мертенс проиграли третий матч группового раунда на итоговом парном турнире в Шэньчжэне. Девушки на супертайбрейке уступили венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович, которые одержали третью победу подряд и обеспечили себе участие в полуфинале.

А.Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — Т.Бабош (Венгрия) / К.Младенович (Франция) — 6:4, 2:6, 5:10

Соболенко и Мертенс еще сохраняют шансы на выход в полуфинал. Если во втором поединке «красной группы» тайваньский тандем Чань Латиша / Чань Хаочин обыграют немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схюрс, то в плей-офф выйдут Соболенко и Мертенс.

«Красная группа»: Бабош/Младенович — 3-0 (6-2 по партиям), Гренефельд/Схюрс — 1-1 (2-3), Соболенко/Мертенс — 1-2 (4-4), Чань Латиша/Чань Хаочин — 0-2 (1-4).