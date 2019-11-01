Детские фотографии принцессы Елизаветы Александры Марии, нынешней королевы Великобритании Елизаветы II выставлены на аукцион Chiswick в Лондоне, пишет газета Daily Mail.

Снимки были сделаны фотографом Маркусом Адамсом. Королева Елизавета (королева-мать) часто водила дочерей в его студию в центре Лондона. Чтобы развлечь детей во время съемки, фотограф устанавливал игрушки.

Фото принцессы Елизаветы 1934 года даже использовалось для оформления денежных купюр. Изображение появилось на канадской 20-долларовой банкноте в 1935-м, а снимок 13-летней принцессы в профиль украсило почтовые марки.

Все эти фотографии из архивов студии Адамса изначально принадлежали его дочери. Позже оказались в одной из частных коллекций. Аукцион пройдет 14 ноября в Лондоне. Снимки оценили в 3,2 тысячи долларов.