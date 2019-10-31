В Пакистане на востоке провинции Пенджаб в пассажирском поезде произошел мощный пожар, в результате которого огонь распространился на три вагона эконом-класса.

Как сообщают местные СМИ, погибли по меньше мере 60 человек, еще десятки пассажиров получили ранения.

Пожар произошел, когда поезд следовал в южной части провинции Пенджаб. В результате возгорания, причиной которого стал взрыв газового баллона, были уничтожены три вагона поезда.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры решили приготовить завтрак на переносной газовой плите, к которой был подключен газовый баллон.

По словам министра путей сообщения Пакистана Шейха Рашида, люди выпрыгивали из окон горящих вагонов, чтобы спастись.

Пожар произошел в поезде, который следовал из Карачи в Равалпинди.

Сейчас он стоит неподалеку от города Лиакатпур.

Шейх Рашид пообещал, что движение по этому участку железной дороги будет восстановлено в течение двух часов.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, передает «Интерфакс».