В учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства «О выполнении поручений главы государства в системе образования», передает БЕЛТА.

«Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию», — сказал Игорь Карпенко.