В ночь на 27 октября 30-летний могилевчанин обратился в милицию. Он сообщил, что в окно его комнаты бросили бутылку с зажигательной смесью.

К счастью, «коктейль Молотова» не попал в помещение: емкость разбилась о раму, отчего та загорелась, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Хозяин жилища самостоятельно потушил огонь и заметил у общежития силуэты двух человек. Опасаясь за свою безопасность, он вызвал милицию.

– К месту был направлен ближайший патрульный наряд и следственно-оперативная группа. В результате обследования прилегающей территории, опроса потерпевшего и постояльцев оперативники вышли на подозреваемых, – рассказал первый заместитель начальника Ленинского РОВД Могилева Евгений Любинин.

Поджигателями оказались могилевчане в возрасте 23 и 22 лет, один из которых соседствовал с потерпевшим.

Выяснилось, что накануне молодые люди выпивали и в беседе вспомнили своего знакомого. «Жадный на сигареты и учит жизни» – такой характеристики было достаточно для решения отомстить.

Сейчас злоумышленники арестованы и находятся в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 УК Беларуси (покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).