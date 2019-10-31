В среду утром 30 октября в земле Мекленбург-Передняя Померания задержали 37-летнего белоруса, сидевшего за рулем угнанной машины, сообщает местная полиция.

Произошло это на шоссе BAB 24 у коммуны Штольпе. Патруль обратил внимание на автомобиль Mazda, находящийся на площадке для отдыха водителей. Выяснилось, что на транспортном средстве прикреплен фальшивый номерной знак, украденный в Польше. Кроме того, сидевший за рулем мужчина не смог предъявить никаких документов на машину. Дальнейшая проверка показала, что легковой автомобиль был угнан в ночь на среду в Бремене.

Водитель был временно задержан полицией. Сейчас он находится под стражей, ведется следствие. Машина изъята.