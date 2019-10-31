Фото с сайта droidbug.com

В Twitter будет полностью запрещена политическая реклама. Об этом сообщил основатель соцсети Джек Дорси.

«Мы считаем, что политическое влияние нужно заслужить, а не покупать», — написал Дорси. Запрет вступит в силу с 1 ноября.

  • В августе Twitter запретил рекламу государственных СМИ для «защиты здорового дискурса и открытого общения».
  • Администрация Facebook, вопреки многочисленным призывам, приняла решение не запрещать политическую рекламу — даже заведомо ложную. Основатель соцсети Марк Цукерберг объяснил это тем, что ключевая ценность компании — свобода слова.
  • В США в ближайшее время начнутся праймериз перед выборами президента.

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