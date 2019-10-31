Раньше специалисты проходили подготовку в России, Украине и странах Балтии, однако сейчас наблюдается дефицит летных кадров.

Национальная школа пилотов может быть создана в Беларуси, об этом сообщил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в четверг, передает Sputnik.

В 2019 году Белорусской государственной академии авиации исполняется 45 лет, в связи с этой датой Минобразования подтвердило открытие специальности по подготовке пилотов.

«Мы готовим необходимые документы и обращение на имя главы государства, чтобы он поддержал подходы, разработанные Департаментом по авиации, академией по авиации, авиационными организациями, и мы открыли свою школу подготовки пилотов», – сказал Сикорский.

Он также отметил, что раньше в республике не готовили коммерческих пилотов — специалисты проходили подготовку в России, Украине и странах Балтии. Однако сегодня можно говорить о дефиците летных кадров.

«Он существует в мире и уже становится актуальным для нас, поэтому подготовка пилотов для нас будет в приоритете», – отметил директор департамента Минтранса и добавил, что именно поэтому в Беларуси намерены создать свою национальную школу.