Палата представителей Конгресса США в четверг, 31 октября, приняла резолюцию, поддерживающую усилия демократов по лишению должности президента Дональда Трампа. Как сообщает DW, документ описывает дальнейшие шаги для проведения расследования, которое может привести к импичменту президента. В частности, теперь станут возможны публичные допросы свидетелей, которые раньше проводились за закрытыми дверями.

Принятие резолюции не означает формального открытия процедуры импичмента президента, но тем не менее является для противников Трампа большим успехом, отмечают наблюдатели.

Белый дом назвал решение Палаты представителей, большинство в которой составляют представители Демократической партии, «несправедливым и антиконституционным».

Демократы в Конгрессе США с конца сентября проводят расследование против Трампа, подозревая его в злоупотреблении властью, в частности, попытке использовать иностранное правительство, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Поводом для расследования стал политический скандал, вспыхнувший в США после телефонного разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в июле. Трампа подозревают в том, что в ходе этого разговора он пытался вынудить Киев начать расследование против своего вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не оказывалось.