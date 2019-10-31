Задолженность белорусов перед банками продолжает бить рекорды. По данным Нацбанка на 1 октября этого года, общий объем выданных белорусам кредитов составлял 13 млрд 343,4 млн рублей. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, автокредиты и даже карты рассрочки.

По сравнению с предыдущим месяцем общий объем кредитов физлиц вырос на 271,4 млн рублей, с началом года — на 1 млрд 747 млн рублей, с октябрем прошлого года — на 2 млрд 457,5 млн рублей.

Объем выданных кредитов на потребительские нужды на 1 октября составил 5 млрд 257,7 млн рублей. По сравнению с началом года эта цифра увеличилась на 872,4 млн, а с октябрем прошлого года — на 1 млрд 238 млн.

Выданные кредиты на финансирование недвижимости равняются 8 млрд 85,7 млн рублей. Их объем тоже растет: по сравнению с началом года — на 874,5 млн рублей, с прошлым годом — на 1 млрд 219,5 млн рублей.

В апреле этого года Нацбанк рассказывал, что если кредитный бум не пойдет на спад, не исключено, что выдачу потребительских кредитов могут ужесточить. Для ограничения кредитования в прошлом году Нацбанк уже ввел ограничение долговой нагрузки: ежемесячные платежи не должны превышать 40% доходов заемщика.