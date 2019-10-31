Власти Беларуси пока не намерены привлекать средства Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы. Пока этот вопрос на повестке дня не стоит, заявил журналистам на Кастрычніцкім эканамічным форуме первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Александр Турчин, говоря о реализации дорожной карты по повышению эффективности отечественной экономики, напомнил, что в Беларуси готовится программа структурных реформ при поддержке Всемирного банка. По его словам, средства банка могут быть привлечены для поддержки реализации отдельных направлений программы реформ.

Александр Турчин при этом отметил, что в этой программе есть «некоторые вещи, которые не требуют больших вложений».

«У нас есть четкий план, мы начинаем ему следовать и продолжим в течение следующего года», – сказал заместитель премьер-министра.

Возможность работы по новой программе с МВФ в октябре анонсировал министр финансов республики Максим Ермолович. Однако в Нацбанке Беларуси заявили, что пока вопрос новых кредитов не обсуждается.

Напомним, среди основных требований МВФ и Всемирного банка – повышение тарифов на услуги ЖКХ, структурные реформы (приватизация) и сворачивание поддержки убыточных госпредприятий.

Следующая пятилетка будет цифровой

Александр Турчин на открытии международного экономического форума подчеркнул, что вопросы дешевых углеводородов перестают быть критическими для выживания национальной экономики.

Ранее власти Беларуси ставили в центр всей экономической политики вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, что было естественно, сказал он.

«Сейчас мы видим: не только для развития, но и для выживания нашей экономики эти вопросы перестают быть критичными. Развитие технологий медленно и неуклонно отводит роль углеводородов с первого на второй план», – считает Александр Турчин.

По его словам, очередная пятилетка в Беларуси должна стать цифровой. «Цифровые технологии не поверхностно и косметически, а сущностно меняют производственные, логистические, торговые, финансовые и экономические процессы», – отметил первый вице-премьер.