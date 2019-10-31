Минское «Динамо» уступило «Трактору» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

«Зубры» потерпели девятое поражение подряд.

ТРАКТОР — ДИНАМО Мн — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

ЧЕЛЯБИНСК. «Трактор». Начало в 17.00.

ТРАКТОР: Демченко (Федотов); Сергиенко — Виртанен, Тертышный — Седлак — Кравцов; Калинин — Шепелев, Авцин — Малыхин — Лисин; Меньшиков — Карпухин, Коньков — Карлин — Косов; Бородкин — Терещенко, Гришаков — Мансуров — Шолохов.

ДИНАМО Мн: Энрот (Толопило); Готовец (К) — Еременко, Принс — Спунер — Степанов; Денисов — Евенко, А. Костицын (А) — Шор — Демков; Знахаренко — Крыскин, Мартынов — Ковыршин — Павленко; Павлович — Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Малыхин (10.13). 2:0 — Лисин (Авцин, 21.28). 3:0 — Лисин (Калинин, Авцин, 36.02). 3:1 — Принс (Мартынов, 49.30 — бол.). 4:1 — Авцин (Карпухин, Малыхин, 56.61).