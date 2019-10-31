Александр Лукашенко 31 октября подписал указы, в соответствии с которыми проведена ротация в руководстве управлений Следственного комитета в областях и Минске, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В пресс-службе отметили, что указы «приняты в целях развития кадрового потенциала следственных подразделений и реализации антикоррупционной политики в стране».

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеГенерал-майор юстиции Дмитрий Конопляник назначен начальником управления Следственного комитета по Брестской области. До настоящего времени он занимал должность начальника управления Следственного комитета по городу Минску.

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеСтоличное управление возглавит генерал-майор юстиции Сергей Паско, который освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гомельской области.

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеНа должность начальника управления Следственного комитета по Гомельской области назначен полковник юстиции Сергей Удовиков. Ранее он занимал должность начальника главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеРотация проведена и в других региональных управлениях Следственного комитета. Управление по Витебской области возглавит генерал-майор юстиции Павел Игнатов, который прежде руководил управлением Следственного комитета по Минской области.

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеНачальником управления Следственного комитета по Минской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Лис, до настоящего времени руководивший управлением по Могилевской области.

Лукашенко «перетасовал» руководство Следственного комитета в областях и МинскеГенерал-майор юстиции Владимир Шалухин назначен начальником управления Следственного комитета по Могилевской области. Прежде он возглавлял управление по Витебской области.

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