Генеральная прокуратура Беларуси выступила категорически против законопроекта о моратории на смертную казнь, который планировала внести в парламент депутат Палаты представителей Елена Анисим, сообщают Naviny.by.

В сентябре Елена Анисим направляла данный законопроект и его обоснование для ознакомления в Верховный суд, Генеральную прокуратуру, Комитет государственной безопасности, Совет безопасности, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов и Белорусский совет юристов.

На прошлой неделе она получила ответы из пяти госорганов и общественных структур, которые отнеслись к предложению «преимущественно нейтрально», и собиралась внести законопроект в Палату представителей до 1 ноября.

«Но на днях пришел последний ответ — из Генеральной прокуратуры, — сказала Анисим. — Там выступили категорически против этого законопроекта. Поэтому мне нужно будет подумать, как все это обыграть, как подавать законопроект. Думаю, что буду подавать его после больших выходных».