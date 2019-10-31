Беларусь и Россия продвинулись в создании единой визы. Об этом 31 октября заявил замдиректора Второго департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Ветров на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

По его словам, проект концепции обозначает приведение к единому стандарту выдачи документа для въезда, пребывания, транзита и выезда.

«Иными словами, идет формирование «шенгена» на двоих», — сказал Дмитрий Ветров.

Он отметил, что уже готовится межправительственное соглашение о взаимном признании виз.