Художественный руководитель и главный дирижер заслуженного коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин покинул должность, которую занимал почти 17 лет, передает агентство «Минск-Новости». От комментариев по этому поводу в самом оркестре отказались.

Известно, что исполняющим обязанности будет Виталий Кульбаков, который на протяжении последних восьми лет работал вторым дирижером. Правда, пока на официальной интернет-страничке коллектива указан прежний руководящий состав.

Бабарикин был назначен на должность главного дирижера Президентского оркестра 1 ноября 2002 года — с самого момента возникновения коллектива. В оркестре работают более 60 человек.