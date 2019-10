В национальном парке Кхауяй в Таиланде дикий слон лег на автомобиль с туристами, который стоял на дороге. Инцидент произошел днем 29 октября.

Водителю удалось выехать из-под животного. Как сообщает Bangkok Post, никто из пассажиров не пострадал, однако на автомобиле остались вмятины.

Close encounter for one driver yesterday at Khao Yai National Park.

(Pic cr. ปากช่องไทม์) pic.twitter.com/p8Grwu5i5N

— Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) October 30, 2019