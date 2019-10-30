Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление №86 от 29 октября. Документом устанавливается предельная максимальная торговая надбавка на гречневую крупу.

Предельная максимальная торговая надбавка не должна превышать 25%. При этом в нее включается надбавка к отпускной цене производителя или импортера. Оптовая надбавка не может быть выше 10%.

Мера направлена на исключение возможного завышения цен на гречку, сообщается на сайте МАРТ.

Вчера в ходе доклада о полевых работах президент Беларуси предупредил о возможном росте стоимости гречневой крупы из-за снижения ее производства в связи с неурожаем в России. Правительство пообещало следить за ценами на гречку и не допустить их быстрого роста.