В Беларуси отменили сбор за онлайн-покупку билетов на поезд, а также за предварительную продажу билетов на автобус. Такое решение было принято согласно постановлению Совета Министров от 29 октября 2019 года №725, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно этому декрету изменится перечень услуг транспортных терминалов и тарифы на эти услуги.

Теперь при покупке билета на проезд в железнодорожном транспорте через Интернет пассажиру не нужно будет дополнительно платить за заказ и оформление проездного документа. Это распространяется как на поезда региональных линий бизнес-класса, так и на поезда международных линий. Аналогичная ситуация и с проездными билетами на автобусы пригородных и междугородных маршрутов.

Также были добавлены новые услуги в работу транспортных автомобильных терминалов, оказываемых перевозчику: предоставление места для остановки автобуса для посадки-высадки пассажиров; реализация билетов, багажных квитанций.

Отмечается, что согласно законодательству этот вид услуг – сфера естественной монополии. Услуги по перевозке пассажиров может предлагать перевозчик – владелец пассажирского терминала или лицо, заключившее с таковым договор на его использование.