Посольства и консульства Израиля по всему миру временно закрылись утром 30 октября из-за забастовки, которую объявил МИД страны. Об этом говорится в сообщениях диппредставительств в разных странах, в том числе в России, в Украине, в США и Канаде.

В диппредставительствах не оказываются никакие услуги гражданам, вход в них запрещен. Когда представительство возобновит работу, неизвестно.

МИД, Минобороны Израиля и профсоюз Гистадрут объявили забастовку из-за решения министерства финансов страны изменить порядок возмещения различных расходов, которые несут дипломаты и военные атташе за рубежом. Как сообщает The Times of Israel, Минфин хочет применить новые правила отчетности задним числом, из-за чего чиновники будут должны возместить тысячи долларов.