Руководство около 90 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также представители крупнейших торговых сетей Беларуси обсудят ряд проблемных вопросов 31 октября в Доме профсоюзов. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Поводом для организации такой встречи, послужило увеличение на 200% цен на белокочанную капусту в белорусских магазинах нынешней весной по сравнению с осенью прошлого года. При этом, как уверяют сельхозпредприятия, им приходилось продавать свою продукцию в магазины и гипермаркеты за копейки.

— Осенью, когда овощей в избытке и цена низкая, их скупают крупные оптовики, хранят на складах, а затем продают подороже, — поясняет председатель ФПБ. — На стоимости продукции сказывается и отсутствие каких-либо ограничений на экспорт. Так, белокочанная капуста подорожала на 200%, после того как большую часть продукции вывезли в Российскую Федерацию три крупных оптовика. Сейчас схожая ситуация может повториться и с картошкой, которую активно продают в Украину.

Во время встречи представителей сельхозпредприятий и торговых сетей все эти вопросы будут подняты. Стороны попытаются обсудить, как сформировать справедливую цену.

— Одно из предложений — долгосрочные контракты между производителями и продавцами, чтобы стоимость овощей не менялась в течение года, — анонсировал председатель ФПБ.