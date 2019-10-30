Сильнейшие велогонщики планеты соберутся в столице Беларуси на международных соревнованиях TISSOT UCI Кубок мира по велосипедному спорту на треке сезона 2019–2020.

С 31 октября по 3 ноября Минск примет 57 команд из 44 стран мира, которые будут бороться за медали и рейтинговые очки, сообщает Telegraf.by. Статусные соревнования станут решающим моментом в борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В программу соревнований войдут такие дисциплины, как спринт и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам. Примечательно, что в программу войдут такие виды гонок, как скрэтч и индивидуальная гонка преследования у мужчин.

«Этот этап будет уникальным по звёздному составу спортсменов, такое не повторится больше никогда. Это исторические гонки и я уверен, что будут мировые рекорды, – поделился Алексей Иванов, директор «Велосипедного клуба «Минск» и директор соревнований. – Минский этап Кубка мира – первый из шести, впереди ещё пять этапов, на которых спортсмены должны завоевать максимальное количество очков, чтобы попасть на Чемпионат мира».

Организаторы подготовили оригинальную авторскую награду лучшей команде I этапа 2019–2020 TISSOT UCI Кубка мира по велосипедному спорту на треке. Награда изготовлена белорусскими мастерами из ценных пород дерева и инкрустирована кабошонами из калийной соли. А лучшего белорусского велогонщика ожидает специальный приз, учрежденный «Велосипедным клубом «Минск» и Белорусской федерацией велосипедного спорта.

Болельщиков ждет обширная культурно-развлекательная программа с призами и подарками.