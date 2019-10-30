Парень ради шутливого ролика выбросил арбуз из окна. Пришлось заплатить за разбитое лобовое стекло в Volvo ХС90. Как сообщает auto.tut.by со ссылкой на столичную милицию, минчанину грозит уголовная ответственность.

18-летний минчанин пришел погостить к своей подруге. Он предложил знакомой снять видеоролик в шутливой форме — так называемый «пранк». Парень взял арбуз и выбросил его из окна. Арбуз упал на лобовое стекло автомобиля, припаркованного под окнами дома. Стекло разбилось.

Парень признал вину и возместил ущерб потерпевшему. Раньше он к уголовной ответственности не привлекался.

В милиции объясняют, что действия парня могут квалифицировать как хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Наказанием могут стать общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.