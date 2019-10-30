Продюсер записал видеообращение и опубликовал его на YouTube.

Максим Фадеев заявил, что принял решение расторгнуть контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. Исключение составили два музыканта, с которыми в настоящее время ведутся судебные разбирательства.

По словам знаменитости, подобное решение он принял в связи с тем, что хочет реструктуризировать компанию и ее внутренний посыл.

Фадеев отметил, что в будущем он возьмет под свою опеку ограниченное число артистов. При этом вход в проект, по словам артиста, будет “эксклюзивным и очень дорогим”. Максим Александрович заявил, что компания будет предлагать по меньшей мере одного артиста в год.

Также Фадеев планирует выдавать более качественный продукт, чем было раньше.

В завершении своего обращения продюсер пожелал всем исполнителям, которые являлись частью MALFA, удачи и всех благ.

Видео: YouTube