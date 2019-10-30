Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает БЕЛТА.

«Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее, — сказал Александр Лукашенко. — И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника».

В то же время президент отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. «Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям», — констатировал он.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. «По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим», — заявил он. Министр напомнил о программе повышения зарплат для медработников.

«Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей», — заверил глава государства. Но все же, по его мнению, важнее наличие современного оборудования. «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный», — поручил Александр Лукашенко.