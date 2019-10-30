В Минске надеются на поставки от 1 до 3,5 млн тонн.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. «Это коммерческие переговоры», — цитирует его слова ТАСС.

Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе во время визита в Нур-Султан Александра Лукашенко. Текст соглашения был согласован и должен был еще пройти «внутригосударственные процедуры». Объемы поставок не озвучивались. Лукашенко анонсировал консультации с Россией по поводу транзита нефти из Казахстана. В интервью журналистам из Казахстана перед визитом он заявил, что Россия не пропускает нефть из Казахстана.

Бозумбаев сообщил, что на прошлой неделе в Москве провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком. По его словам, реакция российской стороны на соглашение между Казахстаном и Беларусью была положительной.