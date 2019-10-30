29 октября Беларусь и США провели обсуждение вопросов региональной безопасности, сообщает аппарат госсекретариата Совбеза РБ.

Речь идет о развертывании американских военных сил у границ республики и проведении масштабных учений НАТО в Европе.

Участие в обсуждении приняли госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

Как сообщили в Совбезе, американская сторона подробно проинформировала о подробностях проведения операции «Атлантическая решимость» и учений «Защитник Европы – 2020».