В апреле следующего года в нашей стране вступит в силу указ «О предоставлении и привлечении займов», который урегулирует предоставления микрозаймов.

Нововведения затронут и работу ломбардов. По словам экспертов, весной 2020 года они станут больше похожи на комиссионные магазины, а не на классические ломбарды.

Кроме этого, указ позволит расширить список видов деятельности для ломбардов.

Как рассказали в Национальном банке, ломбарды смогут осуществлять комиссионную торговлю, хранить вещи, скупать движимое имущество для его дальнейшей реализации.

Такие новшества должны благоприятно сказаться на экономической части работы деятельности ломбардов.

Как рассказали в Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций, потребность в трансформации работы ломбардов появилась еще давно.

Какие новые функции будут доступны обновленным ломбардам?

Человек сможет получить заем под залог своего имущества. Кроме этого, белорус сможет продать свое имущество или оставить его на комиссионную продажу.

Это очень хорошо, потому что у человека появляется выбор, — говорит специалист.

Что касается автоломбардов, то с весны 2020 года человек, сдав свою машину в ломбард, сможет продолжить ей пользоваться.

Белорусам будут предоставлять займы под залог автомобиля, а не под заклад.

Этот автомобиль может не оставаться на стоянке, принадлежащей ломбарду, а пользователь может продолжать ездить на своем автомобиле и исполнять обязательства по займу, — поясняют в ассоциации.

Не исключено, что при таких нововведениях услуги автоломбардов подешевеют, так как им не придется оплачивать услуги стоянки.