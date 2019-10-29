Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что провёл переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком о транзите казахстанской нефти и нефтепродуктов через РФ в Беларусь.

«Я в пятницу по поручению президента нашей страны Касым-Жомарта Кемеловича Токаева вылетал в Москву. В пятницу-субботу провёл переговоры со своим коллегой, по ряду вопросов, с господином Новаком. Ему тоже рассказал, что в целом мы по принципам с белорусами договорились», — сказал Бозумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

По его словам, реакция Новака на планы Казахстана не была негативной. Он описал её, как «деловую».

«У нас очень хорошие отношения с российскими коллегами. Мы, в принципе, очень многие вопросы, которые нужно подписывать, утверждать, мы их по телефону решаем. Мы думаем, что если эти отношения распространятся и на взаимоотношения с Беларусью, мы привнесём туда, может быть, скажем, нотку оптимизма и в их отношения в нефтегазовой сфере», — сказал Бозумбаев.