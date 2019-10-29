Homo sapiens появились около 200 тысяч лет назад и мигрировали со своего первоначального места спустя 70 тысяч лет из-за изменения климата.

Ученые генетики нашли место, которое является колыбелью всего современного человечества. Об этом сообщается в журнале Nature.

Специалисты утверждают, что современные люди располагалась с территорий, лежащих на юг от бассейна реки Большого Замбези, включающая северную Ботсвану и части Намибии и Зимбабве.

Генетики применили методы генетической генеалогии, позволяющие проследить закономерности миграции. Проанализировав 200 митохондриальных геномом жителей Намибии и Южно-Африканской Республики, ученые пришли к выводу, что все человечество пошло именно отсюда.

Современные Homo sapiens появились около 200 тысяч лет назад. Примерно спустя 70 тысяч лет они вынуждены были мигрировать из-за климатических изменений. Также отмечается, что ранее на территории их проживания были заболоченные равнины и озера, а сейчас – пустыня Калахари.