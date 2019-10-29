Профсоюзные первички планируется активнее создавать в IT-секторе, сообщил председатель федерации Михаил Орда в Минске на форуме для журналистов региональных СМИ, передает БЕЛТА.

«Профсоюзные организации работают во всех сферах экономики — от культуры и образования до промышленности и энергетики. Сейчас мы активно создаем первичные профсоюзные организации в IT-сфере, в Парке высоких технологий. Тема очень новая», — сказал Михаил Орда.

По его словам, деятельность работников IT-сектора не укладывается в общепринятые рамки, в частности 8-часовой рабочий день. Зачастую люди не имеют традиционного рабочего места, а выполняют свою работу на удалении. Оперативно выполняя заказы, порой это делают на износ. По словам председателя ФПБ, важно защитить работников в плане пенсионного обеспечения, оздоровления и др.

С учетом этой практики в стране уже создана правовая база. В обновленный Трудовой кодекс включена новая глава, касающаяся удаленной работы.

Мировое профсоюзное движение сейчас также озабочено вопросом защиты работников IT-сферы, добавил Михаил Орда.