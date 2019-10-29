В Гомеле компания молодых людей устроила фотосессию на автомобиле милиции. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

Инцидент произошел около часа ночи 17 октября. В одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка, после чего приехал наряд Центрального отдела Департамента охраны. Пока милиционеры проверяли торговый объект, отдыхавшая неподалеку компания молодых людей устроила фотосессию со служебным авто. Двое парней позировали возле машины милиции, затем забрались на капот. Завершили развлечение на крыше авто. В роли фотографа выступил третий парень. Сделав снимки, молодые люди уехали на своей машине.

Очевидец рассказал о хулиганстве вернувшимся милиционерам. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Эксперт обнаружил на крыше и капоте автомобиля вмятины, царапины и следы обуви. Вскоре компанию, устроившую фотосессию, задержали. Один из парней к этому времени опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК РБ (хулиганство, совершенное группой лиц). Максимальное наказание, которое им грозит, — лишение свободы на срок до шести лет. Оба 23-летних фигуранта ранее привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.