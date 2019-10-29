В альянсе отметили, что союзники по НАТО предсказуемы и прозрачны в этом вопросе.

НАТО не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями альянса около границ этой страны. Об этом заявил в понедельник в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«НАТО всегда обеспечивала транспарентность и предсказуемость, когда речь идет о проведении наших военных учений. И союзники по НАТО предсказуемы и прозрачны в том, как они проводят свои учения. Таким образом, оборонительный альянс, который проводит учения своих сил, не должен вызывать беспокойство у соседей», — сказал он.