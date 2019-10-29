Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси начинает сегодня работать в Минске, сообщили БЕЛТА в представительстве МВФ в Беларуси.

«Миссия МВФ под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября для оценки текущей экономической ситуации», — сообщили в представительстве.

Запланированы традиционные встречи миссии фонда в белорусском правительстве, Национальном банке, а также с экспертами.

Как сообщалось ранее, в начале 2020 года ожидается миссия МВФ по Статье IV устава фонда. В соответствии со Статьей IV с государствами-членами проводятся двусторонние обсуждения, обычно каждый год. Группа сотрудников МВФ приезжает в страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными органами изменения в экономике и экономическую политику. По возвращении в штаб-квартиру МВФ персонал готовит доклад.