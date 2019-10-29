Белорусская железная дорога в начале декабря планирует расширить сеть маршрутов с регионами России и странами Западной Европы, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-центр БЖД.

В частности, улучшится пересадочное сообщение между Минском, Варшавой, Прагой и Москвой.

С 15 декабря будут ходить новые ежедневные поезда № 126/125 по маршруту Варшава – Брест, № 726/725 из Бреста в Минск – это согласованные, пересадочные поезда.

Также будут запущены поезда № 136/137, следующие по маршруту Прага – Варшава – Брест с возможностью пересадки на станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест–Москва и с поезда № 27 Москва – Брест. При этом, в составе поездов № 136/137 Прага – Варшава – Брест предусмотрено, что ежедневно будут следовать беспересадочные вагоны Москва – Прага.

Стоимость билета из Минска в Варшаву – 44 белорусских рубля. Проезд в поезде Прага – Варшава – Брест обойдется в 134 белорусских рубля (стоимость может изменяться в зависимости от курса евро).

Из Варшавы в Брест поезд № 126 будет отправляться в 12:51, а прибывать в 19:10. Отправление поезда № 726 Брест – Минск со станции Брест-Центральный будет в 20:00, в Минск-Пассажирский он приедет в 23:25.

Из белорусской столицы поезд № 725 Минск – Брест будет отправляться в 15:59, прибытие на станцию Брест-Центральный – в 19:01. Из Бреста поезд № 125 Брест-Варшава будет уходить в 19:56, прибывать на станцию Варшава-Заходняя — в 22:29 (местное время).

Отправление поезда № 136 Прага – Варшава – Брест из Праги планируется организовать в 10:23, прибудет состав на станцию Брест-Центральный в 00:37.

Отправление из Бреста поезда № 137 – в 07:11, прибытие на станцию Прага-Главная – в 17:39 (под №114). Состав Прага – Варшава – Брест будет ехать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная и Катовице (Польша).

Кроме того, с 8 декабря ежедневно будут ходить поезда международных линий № 842/841 и № 844/843 Гомель – Новозыбков – Гомель. Планируется, что из Гомеля поезда будут отправляться в 09:34 и 16:44, а прибывать в Новозыбков – в 11:07 и 18:17 соответственно.

Из Новозыбкова поезда будут уходить в 11:33 и 19:44, прибывать в Гомель – в 13:06 и 21:19. Стоимость билета в будние дни — 11,34 белорусских рубля, в выходные и праздничные – 13,43 белорусских рубля.