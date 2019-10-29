В будущем году в России пройдет очередной этап реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, что неизбежно приведет к повышению цен на черное золото.

Главная задача, которая стоит перед нефтяной отраслью в Беларуси в будущем году, – обеспечить сбалансированное развитие, заявила зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина, сообщает Sputnik.

По ее словам, в 2020 году в России будет реализован новый этап налогового маневра в нефтяной отрасли. В концерне строят прогнозы, отталкиваясь от цены 60 долларов за один баррель нефти.

«Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну», – цитирует зампредседателя концерна «СБ.Беларусь сегодня».

Светлана Гурина назвала это главным риском в таком вопросе, как сохранение конкурентоспособности белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Представитель концерна напомнила, что только за 9 месяцев текущего года белорусская казна недосчиталась 250 миллионов долларов вследствие реализации налогового маневра.

«Главная задача на 2020 год — это обеспечение сбалансированного развития белорусской нефтепереработки и нефтехимии», – подчеркнула зампредседателя «Белнефтехима».

Поэтому сейчас белорусские НПЗ пишут бизнес-планы, которые определяют стратегию, как понизить затраты, повысить эффективность и экспорт. Все это ляжет в основу правил работы «Белнефтехим» на будущий год.