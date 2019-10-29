Банкоматы Белгазпромбанка первыми в Беларуси поддержали прием банковских платежных карточек по технологии бесконтактной оплаты NFC. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Воспользоваться этой функцией смогут держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками.
Банкоматы с поддержкой NFC-технологии можно идентифицировать по специальному символу на стартовом экране банкомата, специальному стикеру в правом верхнем углу и NFC-ридеру. Список банкоматов Белгазпромбанка с поддержкой технологии NFC постоянно расширяется.
Преимущества новой услуги:
быстро и удобно – нужно только поднести карточку к ридеру банкомата, отмеченному значком NFC;
безопасно – операции происходят после ввода пин-кода карточки;
без риска забыть карточку в банкомате – на протяжении всей операции карточка постоянно находится у вас в руках.
При использовании NFC-технологии недоступны следующие операции:
операция смены пин-кода по любым карточкам Mastercard и Visa;
операции пополнения наличными средствами карточек Mastercard и Visa, выпущенных другими банками, за исключением карточек, выпущенных ОАО «Банк Дабрабыт».