Банкоматы Белгазпромбанка первыми в Беларуси поддержали прием банковских платежных карточек по технологии бесконтактной оплаты NFC. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Воспользоваться этой функцией смогут держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками.

Банкоматы с поддержкой NFC-технологии можно идентифицировать по специальному символу на стартовом экране банкомата, специальному стикеру в правом верхнем углу и NFC-ридеру. Список банкоматов Белгазпромбанка с поддержкой технологии NFC постоянно расширяется.

Преимущества новой услуги:

быстро и удобно – нужно только поднести карточку к ридеру банкомата, отмеченному значком NFC;

безопасно – операции происходят после ввода пин-кода карточки;

без риска забыть карточку в банкомате – на протяжении всей операции карточка постоянно находится у вас в руках.

При использовании NFC-технологии недоступны следующие операции:

операция смены пин-кода по любым карточкам Mastercard и Visa;

операции пополнения наличными средствами карточек Mastercard и Visa, выпущенных другими банками, за исключением карточек, выпущенных ОАО «Банк Дабрабыт».