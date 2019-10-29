Известный американский актер, культурист, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер едва не умер во время шестой операции на сердце, пишет портал Argumenti.ru со ссылкой на Mirror.

И актер, и хирурги рассчитывали, что плановая операция по замене легочного клапана, установленного 22 года назад, пройдет в штатном режиме. Однако ситуация осложнилась, и в результате Шварценеггер оказался на грани смерти. Благодаря профессионализму медиков операция завершилась благополучно. Как позже актер рассказал журналистам, больше всего он боялся того, что не успеет поправиться к началу съемок новой части «Терминатора».

Уже через неделю после выписки из больницы «железный Арни» приступил к тренировкам в спортзале.

«Чем старше ты становишься, тем меньше тело тебя слушается. Это не проблема. Все, что нужно, – это больше тренировок, больше повторов», – рассказал актер, отметив, что не собирается жаловаться на здоровье.

Ранее сообщалось, что Шварценеггеру в качестве подарка преподнесли торт в виде отрубленной головы Терминатора, которого актер воплощает на экране с 1984 года.